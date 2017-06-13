بالصور.. لاعبا الأهلي يزوران مستشفي الأورام ومركز علاج "سي" بالأقصر

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الأقصر - محمد محروس:

زار محمد عمارة وهشام حنفي، لاعبا النادي الأهلي السابقين، مركز "تحيا مصر" لعلاج فيروس "سي" ضمن زيارتهما لمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مباراة خيرية لصالح المرضى.

كما زارا اللاعبان برفقة محمد بدر، محافظ الاقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة، لتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم للمستشفى.

وأجرى اللاعبان ومحافظ الأقصر جولة تفقدية داخل أروقة المستشفى، وتفقدوا أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي، وأعلنوا دعمهم الكامل للمرحلة الثانية من المستشفى والتي يجري العمل فيها حاليًا.

وتستكمل حاليًا مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر أعمال المرحلة الثانية، التي ستضم أربعة غرف عمليات كبيرة ووحدة رعاية مركزة بسعة 26 سريرًا ووحدة للمناظير الطبية ووحدة غسيل كلوي تضم 5 أسرة ووحدة إفاقة وقسم الإقامة الداخلية ويضم 110 أسرة وجهاز أشعة فلوروسكوبى "PET CT" وجهاز أشعة بوزيترونى ووحدة بنك الدم ووحدة التخلص من النفايات الطبية ووحدة باثولوجيا جراحية ومركز للنظم والمعلومات.

وجرى تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام وتخدم كبداية سكان ست محافظات في جنوب الصعيد بتعداد سكاني يبلغ حوالي 11 مليون نسمة وعدد حالات سرطانية جديدة تبلغ حوالي 12 ألف حالة جديدة سنويًا مع الحالات المكتشفة من قبل.

ومن المقرر أن يعقد مساء اليوم مبارة كرم قدم بنادي الشعب، لدعم مركز فيروس "سي" بمشاركة كل من لاعبي النادي الأهلي ومحمد بدر محافظ الأقصر

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