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"الإعلاميين" تؤيد حجب المواقع وتدعو وسائل الإعلام الالتزام بالمصداقية

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مصراوي Masrawy

"الإعلاميين" تؤيد حجب المواقع وتدعو وسائل الإعلام الالتزام بالمصداقية

04:49 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين

كتبت - هاجر حسني:

قال الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن النقابة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بحجب عدد من المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري، مضيفًا أن هذا الإجراء ليس بدعة أو تقيداً للحرية، وكل دول العالم عندما تتحسس أي مخاطر من أي وسيلة إعلامية تهدد أمنها القومى تتخذ الإجراءات و التدابير اللازمة لحمايته.

وأشار الكنيسي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الدول اتبعت مثل هذه الإجراءات، ومنها فرنسا و الصين وبريطانيا و المانيا و أمريكا و كوبا ، لحماية امنها القومي.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الإعلام حرية والحرية مسؤولية، ودعا جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني إلى الالتزام بالمصداقية والمعايير المهنية فيما تقدمه مواد إعلامية، حتى لا تقع تحت طائلة القانون وأن الدولة المصرية عادت بقوة عبر مؤسساتها وعازمة على ضبط الأداء الإعلامي من بعض التجاوزات لبعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية، التي لا تراعي مصلحة الوطن وأمنه القومي في ظل معركتها ضد الإرهاب ومعركتها للتنمية.​

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