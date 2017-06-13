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وليد أزارو: هناك من يتمنى أن يلعب لأكبر فريق في إفريقيا

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وليد أزارو: هناك من يتمنى أن يلعب لأكبر فريق في إفريقيا وليد أزارو: هناك من يتمنى أن يلعب لأكبر فريق في إفريقيا

التحرير

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عبر الدولي وليد أزارو، مهاجم نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، عن سعادته الشديدة بالانتقال لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أزارو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، قائلًا: "حين تبدأ مشوار جديد وتأتي الفرصة، يجب التمسك بها جيدًا فهناك من يتمنى أن يلعب لأكبر فريق في إفريقيا".

الجدير بالذكر أنه سيسافر ​اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إلى مدينة الجديدة المغربية، في السابعة مساء السبت المقبل، من أجل حضور مؤتمر توقيع عقود وليد أزارو، مهاجم فريق الدفاع الجديدي المغربي.

 

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التحرير

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