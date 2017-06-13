مصدر بالزمالك: مرتضى منصور يعطل إنتقال «باولو» للمصري

التحرير

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كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، حقيقة توقيع حسام باولو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لنادي المصري البورسعيدي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن نادي المصري البورسعيدي، اتفق مع «باولو» بالفعل، ولكن لم ينتقل بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، هو من يُعطل إنتقال اللاعب للنادي البورسعيدي.

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وتابع المصدر تصريحاته، أن حسام باولو أبلغ رئيس نادي الزمالك، برغبته في الإنتقال للنادي البورسعيدي، خاصة وأن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للأبيض، لا يعتمد عليه منذ توليه مهمة تدريب الفريق، مشيرًا إلى أن الأمور لم تُحسم حتى الأن بشكل واضح.

وكان باولو قد انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف سموحة السكندري، مقابل 10 ملايين جنيه.