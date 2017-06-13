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مدير الكرة بالزمالك: أسوان خير استعداد لـ«اتحاد العاصمة»

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مدير الكرة بالزمالك: أسوان خير استعداد لـ«اتحاد العاصمة» مدير الكرة بالزمالك: أسوان خير استعداد لـ«اتحاد العاصمة»

التحرير

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أكد خالد جلال، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن مواجهة أسوان صعبة للغاية ومشيرًا إلى أن الفريق يحترم جميع المنافسين في جميع البطولات التي يخوضها.

وقال مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات صحفية، إن مواجهة أسوان مهمة لأننا نبحث عن الثلاث نقاط والفوز والفريق المنافس جيد للغاية وسنلعب من أجل الفوز، ومؤكدًا إلى أن الأبيض قادر على فصل التفكير بين البطولات المتعددة التي يشارك فيها.

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وأضاف خالد جلال، المباراة لها أهمية في الدوري بجانب أيضا أنها استعداد جيد من أجل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم 21 يونيو القادم في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ولكن التركيز سيكون في مواجهة أسوان وتفكيرنا في مواجهة اتحاد العاصمة لن يؤثر على مواجهة أسوان.

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل فى الأسبوع الواحد والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

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التحرير

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