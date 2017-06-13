بالصور.. "القناوي" يعلن إنشاء مجلس معاوني رئيس الجامعة
بالصور.. "القناوي" يعلن إنشاء مجلس معاوني رئيس الجامعة
04:29 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
إنشاء مجلس معاوني رئيس الجامعة
الدقهلية- رامي القناوي:
أصدر الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل مجلس معاوني رئيس الجامعة من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس.
وقال "القناوي" في تصريحات صحفية، إنه قرر الاستعانة بالمجموعة التى اجتازت البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب من معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ليكونوا نواة للمجلس الجديد.
وأضاف "القناوي" أن المجلس الجديد يتكون من ممثل لكل كلية، يجري اختياره وفقًا لسمات ومعايير محددة، موضحًا أن مهام المجلس الجديد مناقشة مشكلات الكليات فى العديد من الموضوعات الهامة ومنها ميزانية البحث العلمى والمشروعات البحثية، وتطوير المعامل وإمكانياتها، والإجراءات الروتينية.
وأشار "القناوي" إلى أن الهدف من إنشاء المجلس أن يكون المعاونون حلقة وصل بين إدارة الجامعة وشباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حتى يصل صوتهم ومشكلاتهم إلى الإدارة كتجربة جديدة للتواصل بعد نجاح تجربة مجلس معاوني رئيس الجامعة من الطلاب، والتي أسهمت بشكل كبير في حل مشكلات الطلاب والعملية التعليمية والمدن الجامعية وتطوير المناهج والمقررات وإعداد الجداول ومعايير الورقة الامتحانية.
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