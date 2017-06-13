الزراعة: توفير 870 ألف طن أسمدة للمزارعين في الموسم الصيفي

كتب-أحمد مسعد:

كشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية التابع لقطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، عن توفير ما يقرب من 870 ألف طن أسمدة للموسم الصيفى بمخازن الجمعيات الزراعية في المحافظات رصيد حالي وسابق تغطي نسبة 39% من احتياجات المزراعين، وجاري الشحن والتفريغ من قبل الشركات المنتجة.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن هناك اجتماعات دورية مع الشركات المنتجة للاسمدة لاستكمال حصتها من الاسمدة المتفق عليها مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى متابعة الشحن والتفريغ منذ خروج السيارت محملة بكميات الأسمدة حتى وصلها إلى الجمعيات الزراعية،

وأوضح الشناوي، أنه لا يوجد أي أزمات في المقررات السمادية للمحاصيل الصيفية، وإن وجدت يتم حلها فورا منذ بداية الموسم وحتى الآن، موضحاً تكليف غرف عمليات لمتابعة توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة، بدءًا من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك بمحافظات الجمهورية، لضبط منظومة توزيع الاسمدة الآزوتية وضمان وصولها للمزارعين.

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إلى أنه بناءً على تعليمات الدكتور عبدالمنعم وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، هناك متابعة دورية على توزيع الاسمدة للجمعيات من خلال غرف العمليات المشكلة، وإجراء المعاينات الفعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون بالفعل، وليس لأصحاب الحيازات فقط تجنبا لعمليات التلاعب التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أي أزمات في نقص الأسمدة.