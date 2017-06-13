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وزارة الأوقاف: الدفع بمزيد من الواعظات وتفعيل دورهن الفترة المقبلة

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مصراوي Masrawy

وزارة الأوقاف: الدفع بمزيد من الواعظات وتفعيل دورهن الفترة المقبلة

03:58 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

وزارة الأوقاف: الدفع بمزيد من الواعظات وتفعيل دورهن الفترة المقبلة

كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها ستعقد مزيدًا من الدورات التدريبية والمسابقات والاختبارات لرفع المستوى المهني للأئمة، والإفادة القصوى من الأكثر تميزًا منهم، سواء في المساجد الكبرى أم في القوافل أم في وسائل الإعلام.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها ستدفع بمزيد من الأئمة المتميزين في إدارة بحوث الدعوة لتنشيط جانب التأليف والترجمة والنشر، وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم كثيف القوافل الدعوية، والندوات، والمحاضرات، بالمساجد الكبرى وتفعيل دور المسجد الجامع على الوجه الأمثل، وفتح مزيد من مراكز الثقافة الإسلامية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، مع العناية بفهم القرآن الكريم وتفسيره إلى جانب حفظه وتلاوته.

ولفتت إلى أنه سيتم تفعيل دور المجلس الأعلى لشئون المقارئ، والمركز العالمي للسلام في المرحلة المقبلة، الاهتمام بعمل الواعظات، وتفعيل دورهن في الدعوة والدفع بالمزيد منهن في العمل الدعوي.

ونوهت وزارة الأوقاف بأنها بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا في استراتيجية المواجهة ستركز إلى جانب استمرارها فيها على استراتيجية البناء القيمي والأخلاقي والمعرفي والتثقيفي.

 

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