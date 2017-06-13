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وكيل دفاع النواب: مناقشة "تيران وصنافير" فور إحالتها للجنة

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مصراوي Masrawy

وكيل دفاع النواب: مناقشة "تيران وصنافير" فور إحالتها للجنة

03:51 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

النائب يحي كدواني

كتب-أحمد على 

قال النائب يحي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فوراً في مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين والسعودية "تيران وصنافير"، بمجرد إحالتها من الجلسة العامة إلى "الأمن القومى".

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صوتت اليوم، بالموافقة على إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة، والتى بدورها ستحيلها إلى اللجنة المختصة.

وأكد كدوانى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستستعرض جميع الوثائق والمستندات والخطابات المتبادلة، وتوزيعها علي جميع أعضاء اللجنة لدراستها.

وشدد على أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ستبحث الاتفاقية من منظور الأمن القومي المصري وفي ضوء جميع الوثائق المعروضة أمامها، واستدعاء الخبراء المعنيين بهذا الملف، قبل كتابة الرأى النهائي في التقرير الذي سترفعه إلي الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.

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