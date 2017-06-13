إحالة 4 شرطيين عذبوا سجينًا في الشرقية لمحكمة الجنايات

الشرقية – فاطمة الديب

قرر المستشار خالد البحيري، المحامي العام لنيابات استئناف المنصورة، اليوم الثلاثاء، إحالة ضابطين وأميني شرطة من قوات مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 906 إداري أولاد صقر لسنة 2017، بتعذيب سجين داخل محبسه.

كانت "أسماء حامد السيد" ربة منزل، تقدمت ببلاغ تتهم فيه قوة من مركز شرطة أولاد صقر، بالتعدي على زوجها "أبو بكر.ع" المحبوس على ذمة قضية مخدرات بالمركز، مشيرةً إلى أنها أثناء زيارته في محبسه شاهدت قوة من المركز تتعدى عليه بالضرب المُبرح.

وتبين من التحقيقات، أن السجين كان محبوسًا بمركز شرطة أولاد صقر على ذمة قضية مخدرات، وحصل على حكم بالبراءة، إلا أنه وأثناء مطالبته أمناء الشرطة بالمركز بإخلاء سبيله، تم التعدي عليه بالضرب، وتصادف وقت التعدي بمرور زوجة السجين ونجلتها، فور علمهم بخبر إخلاء سبيله من المحامي.

وأمرت النيابة العامة، بعرض السجين على الطب الشرعي، واستدعاء القوة التي تعدت عليه بالضرب، حيث جاء أن تقرير الطب الشرعي، مطابقًا لأقوال الزوجة والسجين، حيث أفاد بوجود إصابات كبيرة وآثار تعذيب واستعمال قسوة تجاهه من قبل المعتدين، فضلًا عن وجود آثار كدمات في العنق والرقبة من الناحية اليُسرى، وأسفل البطن.

وأشار تقرير الطب الشرعي، إلى أن الإصابات "ردية" وحدثت في نفس تاريخ الواقعة، بالإضافة إلى وجود آثار تعذيب "الكلبش" في يد السجين.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهمين "أحمد.ح.ع" ملازم أول، و"أحمد.م.ر" ملازل أول، و"سامح.ف.م" و"وليد.ح.الـ" أمناء شرطة من قوة مركز شرطة أولاد صقر، لمحكمة الجنايات، بتهمة استعمال القسوة مع السجين والتسبب في إحداث ما به من إصابات.