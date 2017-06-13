بالصور- "اللي مات الله يرحمه والقاتل هنربي عياله".. تفاصيل جريمة "القرايب" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

"ابن أخويا مات غدر، واللي قتله يبقى جوز بنت عمه، يعني إحنا أهل المتهم والمجني عليه.. خسرنا الاثنين، اللي مات الله يرحمه، والقاتل هنربي عياله".. بهذه الكلمات بدأ "محمد حسيني سالم" موظف بأحد البنوك، حديثه لـ"مصراوي" حول مقتل نجل شقيقه على يد صهره بقرية "برمكيم" التابعة بديرب نجم.

"أحمد كان راجع بعد ما فطر مع خاله هو وأخته ومرات أخوه، وفي الطريق قابل القاتل اللي كان راكب الموتوسيكل".. هكذا يوضح "سالم" مقدمات الحادث، مضيفًا: "الجريمة بدأت بنظرة احتقار من القاتل تجاه المجني عليه، قبل أن تتطور إلى مشادة كلامية بينهما، ولكن أهل القرية نجحوا في فضها".

ويستكمل: "رضا حلف بالطلاق إنه هيقتل أحمد، والناس اتدخلوا وهدوا الأمور، وخدوا ابن أخويا على بيت واحد من الأهالي.. أول ما روحت عند بيت جارنا لقيت أحمد واقف هناك، ولما جيت أعاتبه قال لي والله يا عمي هو اللي بص لي بصة احتقار، لكننا فوجئنا برضا جاي بالموتوسيكل وضرب أحمد بالسنجة في رقبته وهرب، وكل دا في ثواني زي الحلم".

ينهار عم المجني عليه قبل أن يتابع: "أحمد وقع على الأرض سايل في دمه، وفضل يقول لي إلحقني يا عمي لغاية ما خدناه بعربيتي أنا وجارنا على المستشفى يمكن نلحقه، لكنه نطق الشهادة على رجلي في الطريق ومات قصاد عينيا".

ويواصل: "الناس اللي في المستشفى حاولوا يلحقوه لكنه كان فارق الحياة خلاص.. أحمد مات وإحنا اللي هنربي عيال رضا، محدش بيهون عليه ضناه لكني مش كنت أعرف إن رضا قلبه قاسي كده ولسه شايل من أحمد علشان مرضيش يتدخل في خناقة بينه وبين جيرانه من 10 شهور".

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود إخطار من مستشفى ديرب نجم، بوصول جثة "أحمد عبدالله" 20 عامًا، عامل، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الرقبة.

وتبين من التحريات، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وابن خال زوجته "رضا.أ.أ" أثناء سير الأول في الشارع العام، حيث وجه الأخير السباب له بسبب خلافات سابقة بينهما، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بينهما أصاب على إثرها المتهم، المجني عليه بجرح قطعي بالرقبة، تسبب في قطع أحد الشرايين ووفاة المجني عليه.

وضبط فريق البحث الجنائي بمركز ديرب نجم، المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أثارت الواقعة غضب أقارب المجني عليه، فأشعل 3 منهم النيران بمنزل تحت الإنشاء مملوك للمتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.