بتكلفة مليون جنيه إسترليني.. تعرف على تفاصيل ولادة "بيونسيه"

كتب - هشام عواض:



اهتمت الفنانة الأمريكية بيونسيه بتفاصيل حملها وأجرت جلسات تصوير وأيضًا وشم لبطنها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الامر بل اهتمت بولادتها على نحو غير مألوف.

وأقدمت بيونسيه وزوجها المغني الشهير جاي زاي، على بناء جناح طبي كامل مخصص لولادتها داخل قصرهما التي يقع في منطقة هوليود في ولاية لوس أنجليس الأمريكية، بحسب صحيفة "The sun".

ووصلت تكلفة الجناح إلى مليون جنيه إسترليني، أي ما يوزاي قرابة 23 مليون جنيه مصري، مما يضعها في مصاف أغلى تكاليف الولادة حول العالم.

وتم شحن المعدات والأجهزة الطبية بما في ذلك حضّانات كاملة لحديثي الولادة، والتي تم تأجير هذه الأجهزة للزوجين بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني شهريًا.

يذكر أن الفنانة بيونسيه أجرت جلسة تصوير ووشم خلال آخر أشهر حملها، في صور بصحبة زوجها وبطنها المنتفخة، وهو ما أثار إعجاب متابعيها حول العالم.