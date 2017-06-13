الكرملين: احتجاج أمس ضد بوتين "استفزاز خطير"
الكرملين: احتجاج أمس ضد بوتين "استفزاز خطير"
04:08 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
موسكو (د ب أ)
اعتبر الكرملين اليوم الثلاثاء أن مظاهرة الاحتجاج ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين بوسط العاصمة موسكو تشكل "استفزازا خطيرا".
وكان منظمو المظاهرة، يقودهم السياسي المعارض أليكسي نافالي، قد حصلوا على موافقة لإقامة الفعالية في مكان قريب بوسط المدينة، ولكنهم قرروا بدلا من ذلك السير في شارع تفرسكايا الرئيسي الذي يقود إلى الكرملين.
وكان الشارع في هذا التوقيت يستضيف مهرجانا عائليا بمناسبة اليوم الوطني لروسيا. ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية فإن نحو مئتي ألف شخص كانوا في المنطقة.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن تنظيم المسيرات "ضمن الإطار المتفق عليه وفقا للقانون لا يشكل أي تهديد لأي شخص".
وأضاف أن "الاستفزازات خطيرة".
وتم الحكم على نافالي، الذي تم اعتقاله في منزله قبل انطلاق المظاهرة، بالسجن لشهر.
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