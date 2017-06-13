يخجل من الإعلام و«فيلم» حصره في أدوار الشر.. 13 معلومة عن «ضياء عبد الخالق»

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ظل حلم التمثيل يراوده منذ الطفولة، ورافقه حتى المرحلة الجامعية، التي اكتشفه خلالها أحد الفنانين وأشار عليه بدراسة التمثيل لثقل موهبته، فالتزم بنصيحته ودخل معهد الفنون المسرحية، ثم بدأ مشواره التمثيلي، الذي شهد مسارًا جديدًا منذ مطلع الألفينيات.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير - لايف" 13 معلومة عن الفنان ضياء عبد الخالق:

1- ولد في 13 يونيو 1965، أي أنه يبلغ من العمر 51 عامًا.

2- حلم بالدخول لعالم التمثيل منذ المرحلة الابتدائية، واستهوته حفلات المدارس من خلال المسرحيات القصيرة، فانضم إليها واشترك بعمل ديني في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

3- التحق بكلية التربية في جامعة حلوان، وكوّن فريقًا للتمثيل، وبينما هو في السنة الثالثة من دراسته الجامعية شاهده الفنان أشرف زكي، ونصحه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

4- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بعد دراسة 8 سنوات، ثم شارك في عروض الثقافة الجماهيرية مع المخرج مدحت السباعي.

5- قدم مع المخرج هناء عبد الفتاح عددًا من المسرحيات، وبدأ خطواته الفعلية في مجال احتراف التمثيل عام 1985.

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6- الانطلاقة الحقيقية له كانت من خلال دوره في فيلم "أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام، ونظرًا لنسب المشاهدة العالية التي تحظى بها أفلام الفنان الكبير، تم الاستعانة بـ"عبد الخالق" للمشاركة بأدوار الشر في عدد من الأعمال الفنية.

7- من أشهر أعماله السينمائية: "بخيت وعديلة، وهاللو أمريكا، والألماني، وبلطية العايمة، وش إجرام، والإرهابي، رسالة إلى الوالي، والسفاح، وخارج عن القانون، وغيرها.

8- تألق كذلك في أدوار الدراما التليفزيونية في عدد من المسلسلات مثل: "الأدهم، وعصابة بابا وماما، و9 جامعة الدول، وتحت الأرض"، ومؤخرًا في دور نجل العمدة بمسلسل "سلسال الدم" مع الفنان رياض الخولي، والفنانة عبلة كامل، وهو الدور الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا، ويعد امتدادًا لأدوار الشر.

9- تزوج في عام 2007 من مساعدة المخرج "شيماء شعوط" بعد 5 أيام من تعرفه عليها، ورفضها لعرض "الصحوبية" الذي قدمه لها في بادئ الأمر، مما اضطره إلى التقدم للزواج منها، وفق ما أوضحت هي في لقاء تليفزيوني في برنامج "مساء الفن"، على قناة "نايل دراما".

10- تولت زوجته مهمة إدارة أعماله بعد مدة قصيرة من الزواج؛ لعدم إجادة "ضياء" التحدث في التفاصيل الإدارية والقانونية عند التعاقد مع المنتجين، على حد قوله.

11- له بنت وحيدة تدعى كارمن.

12- يخجل من الظهور الإعلامي، ويفضل عدم الظهور في البرامج إلا بعد مشاركته في عمل فني، معللًا ذلك بقوله: "باخجل أطلع أكلم الناس وأنا قاعد في البيت.. لازم يكون في مناسبة عشان أظهر".

13- له تجربة في فن الدوبلاج، حيث قدم شخصية "شان يو" في فيلم ديزني الشهير "مولان"، وعلق على أزمة إلغاء اللهجة المصرية في أفلام ديزني قائلًا: "القرار سيتم إلغاؤه آجلا أو عاجلا لأنه يضر بالأعمال المدبلجة".