السعودية : شخصان وجدت جثتهما داخل سيارة بالقطيف من المطلوبين أمنيا



الرياض (د ب أ)

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي اليوم الثلاثاء عن أن الشخصين اللذين وجدت جُثتاهما داخل سيارة تم تفجيرها في منطقة القطيف (شرق) المملكة في الثاني من مايو الماضي من المطلوبين أمنيا في عدة قضايا قتل لرجال الأمن خاصة في المنطقة الشرقية من المملكة .

وقال اللواء منصور التركي في بيان له اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس ) إن "نتائج فحص الحمض النووي للشخصين اللذين وجدت جُثتاهما داخل السيارة أظهرت أنهما من المطلوبين أمنياً وهما سعوديان".

وأعلن اللواء التركي انه تبين تورطهما قتل جندي وإطلاق النار على مبنى شرطة بمحافظة القطيف في أغسطس الماضي نتج عنه مقتل جندي والسطو المسلح على مركبة نقل أموال بحي النابية بالقطيف، وإطلاق النار على دورية أمنية بخضرية الدمام مما نتج عنه مقتل رقيب وجندي .

وأوضح التركي أنه" من خلال الفحص الفني بمعامل الأدلة الجنائية للأسلحة المضبوطة داخل السيارة ثبت استخدام أحدها وهو سلاح من نوع "رشاش" في إطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف في اغسطس الماضي، كما تبين من إجراءات فحص السيارة احتواؤها على عبوات حديدية متفجرة إحداها انفجرت داخل السيارة ووجدت آثارها في الموقع.

وجددت وزارة الداخلية دعوتها لبقية المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم.