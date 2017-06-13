سلامة:أجلنا التحقيق مع «البلشي» و «بدر» لمعرفة حقيقة المقال المتضمن سبًا وقذفًا

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قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن النقابة تلقت عددا من الشكاوى المطالبة بالتحقيق مع خالد البلشى بسبب المقال المنسوب إليه، موضحا أن النقابة أجلت نظر التحقيق مع البلشى وعمرو بدر للتأكد من مدى اختراق مواقعيهما.

وأضاف "سلامة"، فى كلمة له خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده بمقر النقابة الآن، أن "البلشى" قدم مذكرة للنقابة ينفى فيها ما نسب إليه فى المقال المنشور بموقع البديل، ويؤكد أنه لا علاقة له به، مشيرًا إلى أن النقابة وصلت لها شكاوى من بعض الزملاء بخصوص المقال الذى يتضمن سبا وقذفا، مطالبين بفتح تحقيق بشأنه.

وتابع نقيب الصحفيين : "سيترك الموضوع لمجلس النقابة للنظر فيه، وأيضا نفس الموضوع يسرى على الزميل عمرو بدر، سيُترك للأيام المقبلة للنظر فيه، النقابة سبق وأن استدعت البلشى أكثر من مرة للمثول أمام لجنة التحقيق، على خلفية مشكلة قديمة بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مؤمن شكر".

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وأضاف، إن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ستكون مع بداية السنة المالية، وأنه لم يتم تحديد القيمة وأنه سيتم إعلانها من قبل رئيس الحكومة، وأن النقابة سترسل، اليوم الثلاثاء، ملاحظاتها حول مشروع قانون الصحافة والإعلام إلى رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.

وأشار عبد المحسن، أنه تم إرسال ما ورد إليه من ملاحظات من قبل الأعضاء.