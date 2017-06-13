بالصور.. عشرات المحامين يحتجون على مناقشة البرلمان ل«تيران وصنافير »

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شهدت سلالم نقابة المحامين بوسط القاهرة اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية اعتراضًا على مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لاتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر وهى الاتفاقية المعروفة اعلاميا باتفاقية تيران وصنافير.

وشارك فى الوقفة عشرات المحامين منددين بالإطاحة بأحكام القضاء التي أدانت إحالة مناقشة الاتفاقية إلى البرلمان رغم الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود التي أبرمتها الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية في أبريل من العام الماضي.

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وأعلن أسامة الششتاوى عضو هيئة الدفاع عن الارض وأحد المشاركين فى الوقفة رفضه القاطع تمرير الاتفاقية والتنازل عن الارض معتبرا أن مناقشة الاتفاقية تدخل من السلطة التشريعية باعمال السلطة القضائية .