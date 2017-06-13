«25-30» يطلق حملة «التصويت نداءً بالاسم» على «تيران وصنافير»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أطلق تكتل 25-30 البرلماني عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة للضغط من أجل «التصويت نداءً بالاسم» على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا بإتفاقية تيران وصنافير.

وقال النائب هيثم الحريري عبر صفحته على «فيسبوك» إن «الضغط الشعبي له تأثير هائل في إلتزام النواب بالاستجابة للإرادة الشعبية برفض اتفاقية ترسيم الحدود التمسك بتيران وصنافير مصرية».

وأضاف أنه «يتبقى النقطة الفاصلة في هذا الأمر وهي التزام رئيس مجلس النواب بنص المادة 325 من لائحة مجلس النواب أن يكون التصويت نداء بالاسم».

شاهد أيضا

وأشار إلى أنه توجه أول أمس الأحد إلى الأمين العام لطلب نموذج لتجميع توقيعات من عدد 30 نائبا لتطبيق المادة 325 من لائحة مجلس النواب استعدادا للتصويت على اتفاقية تيران وصنافير.

وقال إن «الأمين العام أخبرنا بضرورة أن يخبر رئيس مجلس النواب بشأن هذا الأمر»، مضيفا أنه «أكدت أن هذا حق أصيل للنواب ولا يحتاج إلى إذن أو إخطار لرئيس المجلس».

وأوضح أنه كرر الأمر، أمس الإثنين وقال: «ذهبت مرة أخرى للحصول على النموذج المطلوب فأخبرني الأمين العام أن المجلس يقوم بطباعة نموذج جديد وعلينا الانتظار للغد"»: وأضاف: «أرفض تماما ما يقوم به الأمين العام ورئيس مجلس النواب؛ لأنه مخالف للائحة وتعدي على حق أصيل للنواب».