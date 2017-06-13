الغباشي: يطالب البرلمان بأخذ شهور في البحث عن «تيران وصنافير» حتي يتأكد باليقين

التحرير

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قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب "حماة الوطن"، إنه لايجوز ابداء الرأي في قضية الجزيرتين "تيران وصنافير" في وسائل الإعلام، طالما القضية مازالت تحت المناقشة داخل أحد اللجان بالبرلمان، مضيفاً: «لا ندلي برأينا سواء بالرفض أو الموافقة حتى انتهاء اللجنة ووصولها للحقيقية لعدم التأثير عليها بالأراء في وسائل الإعلام، لان غالبية الذين يتحدثون في الاعلام بغير أدلة ودون تخصص، ويعتمدون علي العاطفة سواء في القبول أو الرفض».

وطالب الغباشي، لـ"التحرير"، مجلس النواب أن يأخذ وقته حتي لو وصل لعدة شهور لكي يتأكد باليقيين أن رأيه صحيح ، ولايجب الضغط عليه إعلاميا أو توجيه، وضرورة بحث كافة المستندات والتأكد منها ، وأيضا مراجعة كافة الاماكن التي بها مستندات.

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كما طالب مساعد رئيس حزب "حماة الوطن"، أعضاء البرلمان بالذهاب لإنجلترا لانها كانت في ذلك الوقت لها سيطرة علي مصر، وأيضا الخارجية الأمريكية، ومكتبة الكونجرس لأن بها بعض الخرائط التي تخص الجزر، بالإضافة إلي المتخصصين من مصر.

وأشار إلي أن القضية أكبر من أي شخص أو مجموعة أفراد تزايد أو تتاجر بهذا الموضوع وهناك متشددون من الطريفين، لافتاً إلي أنه يعلم أن هناك وثيقة أرسلها السفير الأمريكي في القاهرة سنة 1949 ، للخارجية الأمريكية ، محتواها أن السعودية سمحت لمصر، بوضع قوات عسكرية علي جزيرتين مهمين للمضيق الشرقي للبحر الاحمر المسمي بمضيق العقبة، ومصر قامت بإرسال قوات واحتلت الجزر وبيطلب أخذ الراي وابدئه والتصرف بيه.