متحدث «النور»: الأوطان عليها رد الحقوق إلى أصحابها في «تيران وصنافير»

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أثنى النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، على «سعة صدر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال»، موضحا أن «النواب حريصين على عدم التفريط في الوطن، وأيضا الأوطان عليها رد الحقوق إلى أصحابها إذا ثبت ذلك في قضية جزيرتي تيران وصنافير».

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وأضاف، اليوم، الثلاثاء، أنه «لا نملك الرد أو الموافقة، نحن نرى الاتفاقية ونعرضها، وهذا دور المجلس وعلينا أن ننطلق من القاعدة القانونية التي وقعت عليها مصر لأنها التزامات دولية، ونستمع للمؤيد والمعارض، ونحدد القيمة القانونية للمستندات وذلك من أجل أنه إذا ذهبنا للتحكيم نتأكد طبقا للقواعد والمستندات القانونية حتى لا نتوه بين المستندات، ولايجوز أن نخون بعض».