مروان: أحضرنا أطلس للنواب يوضح موقف غزة حينما كانت تحت الإدارة المصرية

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قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن الحكومة أحضرت للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أطلسا يوضح موقف غزة عندما كانت تخضع للإدارة المصرية وتأخذ نفس لون الدولة المصرية حتى لا يفهم بالخطأ أن لون أي جزيرة على الخرائط يعني أنها مصرية.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمواصلة مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وحضر الاجتماع نواب من مختلف اللجان النوعية بالمجلس، إلى جانب ممثلي الحكومة، وعدد من الخبراء والمتخصصين في ترسيم الحدود.