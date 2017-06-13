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البورصة تربح 2.2 مليار جنيه فى ختام تعاملات الثلاثاء

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البورصة تربح 2.2 مليار جنيه فى ختام تعاملات الثلاثاء البورصة تربح 2.2 مليار جنيه فى ختام تعاملات الثلاثاء

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13531.34 نقطة ، بينما تراجع مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17 % ليغلق عند مستوى 614.16 نقطة ، فى حين صعد مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.15 % ليصل إلى مستوى 1441.73 نقطة .

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ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 4.6 مليون جنيه و 1.09 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي مبيعات 5.7 مليون جنيه .

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التحرير

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