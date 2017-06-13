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فصائل المعارضة السورية تعلن أحياء درعا والبلدات المحيطة بها منطقة منكوبة

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مصراوي Masrawy

فصائل المعارضة السورية تعلن أحياء درعا والبلدات المحيطة بها منطقة منكوبة

03:48 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

فصائل المعارضة السورية تعلن أحياء درعا والبلدات المحيطة بها منطقة منكوبة

دمشق ( د ب أ)
أعلن مجلس محافظة درعا الحرة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة جنوب سورية اليوم الثلاثاء أحياء مدينة درعا والبلدات المحيطة بها منطقة عسكرية بعد الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام .

وقال مجلس درعا ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم، إن "كافة أحياء مدينة درعا البلد والبلدات المحيطة بها من النعيمة واليادودة مناطق منكوبة، نظرا لما تتعرض له هذه المناطق من عمليات قصف ممنهج من قبل قوات النظام وحلفائها ".

وأضاف البيان أن "القصف أدى إلى تدمير البنى التحتية في درعا البلد وأحيائها، حيث تعرضت المستشفيات الميدانية لدمار واسع وخرجت معظمها عن الخدمة، وهذا ما يخالف كل الشرائع السماوية والقانون الدولي".

وناشد المجلس في بيانه "كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم وكافة الدول التي بقي لديها حس انساني، أخلاقي أن تقوم بمساعدة الأهالي وإغاثتهم".

وفي سياق متصل، تعرضت أحياء مدينة درعا وأريافها اليوم لقصف مكثف من قبل الطيران الحربي التابع للنظام، كما استهدفت المروحيات بالبراميل المتفجرة قرى الجسري وأم خرز وقصير الصايغ والثلاج، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت قرية آيب، بريف درعا.

وتتعرض أحياء مدينة درعا التي تسيطر عليها قوات النظام لقصف من قبل فصائل المعارضة سقط خلال عشرات القتلى والجرحى .

وتستمر قوات النظام في حملتها العسكرية على مدينة درعا، سعياً منها إلى السيطرة على المحافظة، بيد أن المعارك التي دارت مؤخراً انتهت معظمها إلى صالح فصائل المعارضة.

وكانت قوات النظام أعطت فصائل المعارضة مدة 48 ساعة انتهت ظهر أمس لأجل خروج المسلحين من درعا البلد ومخيم النازحين ، وحشدت قوات النظام والمسلحون الموالون لها قوات كبيرة منذ بداية الشهر الجاري لاقتحام أحياء درعا التي تسيطر عليها المعارضة والوصول الى الحدود الأردنية .

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