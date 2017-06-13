حماس تشدد إجراءاتها على حدود غزة ومصر بعد يوم من عودة وفدها من القاهرة
حماس تشدد إجراءاتها على حدود غزة ومصر بعد يوم من عودة وفدها من القاهرة
03:46 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
غزة (د ب أ)
أعلنت حركة "حماس" الإسلامية اليوم الثلاثاء تشديد إجراءاتها على الحدود بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ 2007 ومصر وذلك بعد يوم من عودة وفد قيادي منها من القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية التابعة لحماس ، في بيان للناطق باسمها اياد البزم ، إنها أصدرت تعليمات باتخاذ إجراءات جديدة على الحدود مع مصر.
وذكر البزم أن وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم "زار الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر صباح اليوم وأطلع على الجهود والإجراءات الأمنية المبذولة في المنطقة الحدودية".
وأضاف أن أبو نعيم "عقد عددا من الاجتماعات مع الجهات المختصة وأوصى باتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة والإضافية وتسخير كل الإمكانيات المتاحة بما يعزز حالة الاستقرار الأمني في الحدود".
وأكد الناطق أن "استقرار الحدود الجنوبية مع مصر أولوية لدينا ولن نسمح بأي تهديد أمني في المنطقة الحدودية".
وكان وفد من حماس يترأسه رئيس مكبتها السياسي في غزة يحيى السنوار ويضم في عضويته أبو نعيم عاد إلى قطاع غزة أمس الاثنين بعد أن أجرى مباحثات في القاهرة منذ الرابع من الشهر الجاري.
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