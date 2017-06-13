أخبار عاجلة

صحيفة بريطانية: "داعش" على حافة الانهيار -
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حماس تشدد إجراءاتها على حدود غزة ومصر بعد يوم من عودة وفدها من القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حماس تشدد إجراءاتها على حدود غزة ومصر بعد يوم من عودة وفدها من القاهرة

03:46 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

حماس تشدد إجراءاتها على حدود غزة ومصر بعد يوم من عودة وفدها من القاهرة

غزة (د ب أ)
أعلنت حركة "حماس" الإسلامية اليوم الثلاثاء تشديد إجراءاتها على الحدود بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ 2007 ومصر وذلك بعد يوم من عودة وفد قيادي منها من القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحماس ، في بيان للناطق باسمها اياد البزم ، إنها أصدرت تعليمات باتخاذ إجراءات جديدة على الحدود مع .

وذكر البزم أن وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم "زار الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر صباح اليوم وأطلع على الجهود والإجراءات الأمنية المبذولة في المنطقة الحدودية".

وأضاف أن أبو نعيم "عقد عددا من الاجتماعات مع الجهات المختصة وأوصى باتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة والإضافية وتسخير كل الإمكانيات المتاحة بما يعزز حالة الاستقرار الأمني في الحدود".

وأكد الناطق أن "استقرار الحدود الجنوبية مع مصر أولوية لدينا ولن نسمح بأي تهديد أمني في المنطقة الحدودية".

وكان وفد من حماس يترأسه رئيس مكبتها السياسي في غزة يحيى السنوار ويضم في عضويته أبو نعيم عاد إلى قطاع غزة أمس الاثنين بعد أن أجرى مباحثات في القاهرة منذ الرابع من الشهر الجاري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 سنوات على حكم حماس.. غزة على حافة الانفجار

    10 سنوات على حكم حماس.. غزة على حافة الانفجار

    أخبار
  • ليبرمان: التطبيع بين إسرائيل والعرب أولاً ثم سلام فلسطيني إسرائيلي

    ليبرمان: التطبيع بين إسرائيل والعرب أولاً ثم سلام فلسطيني إسرائيلي

    أخبار
  • حماس: تقليص إسرائيل كهرباء غزة يعجل بانفجار الأوضاع

    حماس: تقليص إسرائيل كهرباء غزة يعجل بانفجار الأوضاع

    أخبار
  • اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية غدا للتصدي للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا

    اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية غدا للتصدي للتغلغل الإسرائيلي

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تشريعية النواب توافق على احالة اتفاقية

    تشريعية النواب توافق على احالة اتفاقية "تيران وصنافير" للجلسة العامةأخبار

  • احذر.. هذه الحركة في الفول تجعله خطر على صحتك

    احذر.. هذه الحركة في الفول تجعله خطر على صحتكفنون

  • عبد العال:

    عبد العال: "أنا على رأس قائمة الاغتيالات".. وسنقاضي "البلشي"أخبار

  • ننشر كواليس أول قضية

    ننشر كواليس أول قضية "خلع" بسبب "تيران وصنافير".. بطلتها زوجة برلمانيأخبار

  • حملة انتقادات ضد غادة عادل بسبب ملابسها في

    حملة انتقادات ضد غادة عادل بسبب ملابسها في "عفاريت عدلي علام"فنون

  • بالصور- إصابة 3 أشخاص في هجوم على المصلين داخل مسجد بالبحيرة

    بالصور- إصابة 3 أشخاص في هجوم على المصلين داخل مسجد بالبحيرةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

صور| عشرات الصحفيين يعتصمون بالنقابة: «تيران وصنافير مصرية»

صور| عشرات الصحفيين يعتصمون بالنقابة: «تيران وصنافير مصرية»