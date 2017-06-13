أخبار عاجلة

صحيفة بريطانية: "داعش" على حافة الانهيار -
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ المنوفية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ المنوفية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

03:45 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

  • عرض 4 صورة

    4d94771d94.jpg

  • عرض 4 صورة

    0d631fab4f.jpg

  • عرض 4 صورة

    d2eceb4117.jpg

  • عرض 4 صورة

    2017_6_13_15_44_7_935.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد المنشآت الحيوية بدسوق

الألبوم التالى

بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد المنشآت الحيوية بدسوق

المنوفية مروة فاضل

وضع الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، واللواء خالد أبو الفتوح، مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للجندي المجهول بشبين الكوم، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن، في إطار إحتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي.

وعزفت فرقة الموسيقي العسكرية السلام الجمهوري وسلام الشهيد، بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتنظيم مديرية الشباب والرياضة لطابور عرض من حاملي الإعلام من أمام الإستاد الرياضي بشبين الكوم حتى النصب التذكاري للجندي المجهول، مرورًا بديوان عام المحافظة، وضم طابور العرض 500 شاب وفتاه وفرقة الفنون الشعبية وفرقة الكشافة والجوالة.

وقالت سوسن طايل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، إنهم سينظمون حفل ختام الأنشطة الرياضية في الثامنة مساءً بالإستاد الرياضي في شبين الكوم، وتشمل عروض رياضية وفقرة كورال ومباراة نهائي خماسي كرة القدم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ المنوفية الأسبق ينفي تورطه في إهدار 50 مليون جنيه

    محافظ المنوفية الأسبق ينفي تورطه في إهدار 50 مليون جنيه

    أخبار
  • محافظ المنوفية يوافق علي إقامة وحدة إطفاء بقرية في الباجور

    محافظ المنوفية يوافق علي إقامة وحدة إطفاء بقرية في الباجور

    أخبار
  • إزالة مليونين و84 ألف متر تعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

    إزالة مليونين و84 ألف متر تعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

    أخبار
  • أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية

    أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • احذر.. هذه الحركة في الفول تجعله خطر على صحتك

    احذر.. هذه الحركة في الفول تجعله خطر على صحتكفنون

  • انتهاء الجلسة الثالثة لمناقشة تيران وصنافير.. وعبدالعال: ثقتنا بالقوات المسلحة بلا حدود

    انتهاء الجلسة الثالثة لمناقشة تيران وصنافير.. وعبدالعال: ثقتنا بالقواتأخبار

  • "الحريري" يوضح سبب المشادات في الجلسة الثانية لـ "تيران وصنافير" بالبرلمانأخبار

  • رسوم جديدة على جوازات السفر وخدمات المحمول وتراخيص السيارات

    رسوم جديدة على جوازات السفر وخدمات المحمول وتراخيص السياراتأخبار

  • كتبت كلمات وأرسلتها وندمت عليها..

    كتبت كلمات وأرسلتها وندمت عليها.."واتس آب" يمنحك فرصة حذفهافنون

  • بالصور- إصابة 3 أشخاص في هجوم على المصلين داخل مسجد بالبحيرة

    بالصور- إصابة 3 أشخاص في هجوم على المصلين داخل مسجد بالبحيرةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صحيفة بريطانية: "داعش" على حافة الانهيار

صحيفة بريطانية: "داعش" على حافة الانهيار

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017