بالصور.. محافظ المنوفية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
بالصور.. محافظ المنوفية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
03:45 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
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المنوفية مروة فاضل
وضع الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، واللواء خالد أبو الفتوح، مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للجندي المجهول بشبين الكوم، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن، في إطار إحتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي.
وعزفت فرقة الموسيقي العسكرية السلام الجمهوري وسلام الشهيد، بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.
بدأت الاحتفالية بتنظيم مديرية الشباب والرياضة لطابور عرض من حاملي الإعلام من أمام الإستاد الرياضي بشبين الكوم حتى النصب التذكاري للجندي المجهول، مرورًا بديوان عام المحافظة، وضم طابور العرض 500 شاب وفتاه وفرقة الفنون الشعبية وفرقة الكشافة والجوالة.
وقالت سوسن طايل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، إنهم سينظمون حفل ختام الأنشطة الرياضية في الثامنة مساءً بالإستاد الرياضي في شبين الكوم، وتشمل عروض رياضية وفقرة كورال ومباراة نهائي خماسي كرة القدم.
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