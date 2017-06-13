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تخصيص 62 مسجدًا للاعتكاف في السويس

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مصراوي Masrawy

تخصيص 62 مسجدًا للاعتكاف في السويس

03:44 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

تخصيص 62 مسجدًا للاعتكاف في السويس

السويس حسام الدين أحمد:

خصصت مديرية أوقاف السويس 62 مسجدًا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وهي موزعه على أحياء الأربعين والسويس وفيصل والجناين، مع تخصيص 5 مساجد للاعتكاف بحي عتاقة الأقل كثافة سكانية في السويس.

وقال إبراهيم جمعة مدير أوقاف السويس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن من أشهر المساجد التي خُصصت للاعتكاف هي: مساجد الخليل إبراهيم والإخاء والإمام مالك وأبو بكر الصديق والأربعين بحي الأربعين.

ومساجد السلام ونور الإسلام والخلفاء بحي فيصل، والخلفاء الراشدين والخضر وبشائر النصر بحي السويس، ومسجد الشهيد إبراهيم يوسف بحي الجناين.

وأوضح جمعة، أنه كلف إدارة كل مسجد يعتكف فيه المصلون، وتحملهم مسؤولية أي خلل يحدث خلال الاعتكاف أو خروج عن الضوابط المحددة، وعدم السماح بالحديث في الأمور السياسية، مع مرور لجان متابعة الاعتكاف بالمساجد خلال الليل.

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