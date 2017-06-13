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بالفيديو.. دونالد ترامب يقتحم حفل زفاف لم يدع إليه

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مصراوي Masrawy

.. دونالد يقتحم حفل زفاف لم يدع إليه

03:38 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

كتبت- هاجر حاتم:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لـ رئيس الولايات المتحدة الأمركية دونالد ترامب، وهو يفاجئ عروسين أثناء حفل زفافهما بحضوره، دون أن يدعوه أحد.

بالفيديو.. دونالد ترامب يقتحم حفل زفاف لم يدع إليه

وجاء في الفيديو الرئيس وهو يدخل بشكل مفاجىء الحفل، المقام في نادي ترامب الوطني للجولف بولاية نيوجيرسي، في ذهول كلًا من العروسين، والمعازيم، وفقًا لما ذكره موقع washingtonexaminer.

دونالد ترامب يقتحم حفل زفاف لم يدع إليه

وحرص ترامب على التقاط صور للعروسين، وسط ترحيب كبير من الجمهور، وعلقت بعض الوسائل الإعلامية أن هذا يعتبر تصرف غريب من ترامب، بينما رأى البعض أن تلك تعتبر لفتة إنسانية من الرئيس.

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مصراوي Masrawy

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