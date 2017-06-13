بالفيديو.. دونالد ترامب يقتحم حفل زفاف لم يدع إليه

مصراوي Masrawy

كتبت- هاجر حاتم:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ رئيس الولايات المتحدة الأمركية دونالد ترامب، وهو يفاجئ عروسين أثناء حفل زفافهما بحضوره، دون أن يدعوه أحد.

وجاء في الفيديو الرئيس وهو يدخل بشكل مفاجىء الحفل، المقام في نادي ترامب الوطني للجولف بولاية نيوجيرسي، في ذهول كلًا من العروسين، والمعازيم، وفقًا لما ذكره موقع washingtonexaminer.

وحرص ترامب على التقاط صور للعروسين، وسط ترحيب كبير من الجمهور، وعلقت بعض الوسائل الإعلامية أن هذا يعتبر تصرف غريب من ترامب، بينما رأى البعض أن تلك تعتبر لفتة إنسانية من الرئيس.