مصراوى ينشر قائمة النواب الرافضين إحالة "تيران وصنافير" إلى الجلسة العامة

كتب-أحمد على

حصل مصراوى على قائمة بأسماء النواب الثمانية من اعضاء اللجنة التشريعية، الرافضين إحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى الجلسة العامة، بعد موافقة اللجنة عليها بأغلبية ٣٥ نائبا.

وضمت قائمة النواب الرافضين: ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، محمد العتماني، أبوالمعاطي مصطفى، رضا ناصف، محمد عطا سليم، عفيفي كامل، وجمال الشريف.

وحسمت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، التى ترأسها الدكتورعلى عبد العال، اليوم الثلاثاء، موقفها من اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالموافقة عليها بعد 4 جلسات استماع، حضر فيها ممثلو الحكومة والخبراء، بأغلبية 35 عضوا مقابل 8 من أصل 43 نائبا.

وتشمل بنود الاتفاقية نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير، إلى المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر، أن تحسم الجلسة العامة مسألة إحالة الاتفاقية إلي اللجنة المختصة، وهي لجنة الدفاع والأمن القومي.

وتم التصويت من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية، بالقاعة، ثم بدأ استدعاء النواب واحدا تلو الآخر ليسجل كل منهم موقفه أمام اسمه في كشف أعضاء اللجنة.