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منال الدفتار و الكحكي ضمن لجنة تحكيم مشاريع تخرج «إعلام الشروق»

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منال الدفتار و الكحكي ضمن لجنة تحكيم مشاريع تخرج «إعلام الشروق» منال الدفتار و الكحكي ضمن لجنة تحكيم مشاريع تخرج «إعلام الشروق»

التحرير

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ناقش المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق تحت رئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، مشاريع تخرج الطلاب، بحضور رئيس قناة "دي إم سي نيوز" الإعلامية الكبيرة منال الدفتار، ومالك تليفزيون النهار علاء الكحكي، والإعلامي علاء بسيوني، ومجدي أبو عميرة، و مجدي عبد العزيز، والدكتورة ماجي الحلواني، والدكتور حسن عماد مكاوي، وليلى حسين، وسامية أحمد.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن مشاريع تخرج طلاب الإذاعة والتليفزيون تُعد مُتعددة، لكونها تنوعت ما بين الأعمال الدرامية والأفلام التسجيلية. 

أما لمناقشة مشاريع تخرج طلاب قسم الصحافة والإعلام، التي تنوعت ما بين مجلات وصحف، فكان أبرز الحضور الكاتب الصحفي أحمد أيوب، ورفعت فياض، وفتحية الدخاخني. 

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أما لمشروعات لجنة التسويق التي تطرق بعضها إلى دعم مشروعات المنتجات الوطنية المِصرية، فكانت تحت إشراف الدكتورة نهى سليمان المشرفة العامة على هذه المشروعات، وخالد سعد، ومحمد ثروت، ومحمد النجار، وهشام صقر من الجانب الأكاديمى، والكتورة حنان جنيد، والدكتور صفوت العالم.

وختامًا، أكدت الدكتورة هويدا مصطفى، أن هذه المشاريع المتنوعة تُسهم في خروج جيل جديد من الصحفيين والإعلاميين، في الوقت الذي وجهت فيه الشكر لرؤساء أقسام المعهد الدولي العالي للإعلام، الدكتورة سهير صالح، والدكتور رامي عطا، والدكتورة إلهام يُونس، وأعضاء هيئة التدريس، على مجهوداتهم المتميزة.

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