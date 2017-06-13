إلغاء قرار الإفراج عن مسئولين متهمين بقضية رشوة في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد الصغير، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إخلاء سبيل المتهمين بقضية الرشوة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وقبول استئناف النيابة على القرار مع استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

كانت محكمة جنح ثالث، قد قررت أمس إخلاء سبيل رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ومهندسة ووكيل الشؤون القانونية بمركز ومدينة القنطرة غرب ورجل أعمال، والمتهمين بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بكفالة 100 ألف جنيه عن كل واحد منهم.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، في 30 مايو الماضى، القبض على "ع.ال.م.ع"، رئيس مجلس ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، و"ر.ا.د" رئيس قسم المرافق بالإدارة الهندسية، و"ال.ح" وكيل الشؤون القانونية بمركز ومدينة القنطرة غرب، بتهمة تقاضى رشوة مقابل إصدار تراخيص بناء وهدم، وأوراق مزورة بمدينة القنطرة غرب.

وتمكن فريق الرقابة الإدارية بالإسماعيلية من القبض على المتهمين، ومعهم آخرين، بعدما أصدروا تراخيص بناء وهدم وترخيص مزورة لمنزل ملك، ورثة بمدينة القنطرة غرب، مقابل مبالغ مالية بلغت 300 ألف جنيه.