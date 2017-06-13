بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد المنشآت الحيوية بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المنشآت الأمنية، والحيوية، بمدينة دسوق، مثل قسم شرطة بندر دسوق، وكنيسة الشهيد مار جرجس بالمدينة، وذلك لمتابعة سير العملية الأمنية بمدينة دسوق.

كما تفقد مدير أمن كفر الشيخ، الخدمات الأمنية القائمة على تأمين سير امتحانات الثانوية العامة، بمدارس دسوق، للتأكد من تطبيق الخطة الأمنية الموضوعة بالمديرية في هذا الشأن، تزامنًا مع أداء الطلبة امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

واطمأن على تطبيق الخطة الموضوعة بالمديرية والتي تضمنت عدة إجراءات قبل أداء الامتحانات وفي أثنائها حتى عمليات نقل أوراق الإجابة والأسئلة، مشددًا على جميع الخدمات القائمة على عملية التأمين بضرورة الاستنفار الأمني وشدة اليقظة وتنفيذ الخطة الموضوعة.

ووجه مدير أمن كفر الشيخ، القوات الأمنية المتمركزة، بلجان الثانوية العامة، بالتصدي بكل قوة وحسم وفقًا للقانون، مع أي أجواء تعكر صفو الأمن العام.