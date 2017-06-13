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"مروان": "دفاع البرلمان" تعد التقرير النهائي عن اتفاقية "تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

"مروان": "دفاع البرلمان" تعد التقرير النهائي عن اتفاقية "تيران وصنافير"

03:36 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

المستشار عمر مروان

القاهرة- (أ ش أ):

قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ستكون المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية ، ورفعه للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.

وأضاف مروان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة: "الخطوة التالية هي إعداد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدا لإحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي (لجنة الموضوع) لإعداد تقرير نهائي بشأن مضمون الاتفاقية ورفعه للجلسة العامة لأخذ قرار نهائي بشأنها".

يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نظرت اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية من حيث طريقة إقرارها (دستورية أم غير دستورية، وتتطلب استفتاء شعبي عليها أم لا).

هذا المحتوى من

Asha

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