نقيب الصحفيين: الاعتصام داخل النقابة ضد اتفاقية "تيران وصنافير" مرفوض

كتبت - هاجر حسني:

انتقد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، دعوة بعض الصحفيين للاعتصام داخل مقر النقابة لرفض اتفاقية تيران وصنافير، وقال، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع هيئة مكتب النقابة اليوم: الأمر مرفوض قولا واحدًا، خاصة وإنه لم يتم إخطار مجلس النقابة بأي فعالية.

وتابع: "سألت حاتم زكريا سكرتير المجلس إذا كان هناك أي طلب تم تقديمه من الزملاء لعمل أي فعالية، وقال إنه لم يحدث، وسمعنا عنها من السوشيال ميديا".

واستطرد: "نحن لا نحجر على رأي أحد واللي عايز ياخد أي رأي أو قرار هو حر، أنا مش ضد حد عنده وجهة نظر، ولكن الأمر غير مقبول أننا نجر النقابة لنفق مظلم أو ندخل في صراع لسنا طرف فيه".

وأوضح عبد المحسن أن اجتماع هيئة المكتب ناقش عدة قضايا من ضمنها الملاحظات على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وأزمة المقالات المنسوبة لخالد البلشي وعمرو بدر.

وفيما يخص حجب موقعي البداية والبديل، قال سلامة إن هناك شكاوى وردت من بعض الزملاء تطالب بالتحقيق مع خالد البلشي لما بمقاله من ألفاظ بها سب وقذف، مضيفا: خالد البلشي تقدم، ونفى صلته بالمقال وسنترك الأمر للتحقيق في مجلس النقابة، ولا نعلم إذا كان فعلا تم اختراق الموقع أم لا، ونفس الكلام يسري على عمرو بدر.

وعن تقدم المجلس الأعلى للإعلام بشكوى لمجلس النقابة بخصوص المواقع المحجوبة، قال إنه حتى الآن لم يتقدم المجلس الأعلى للإعلام بأي شكوى في الأمر.

وحول الملاحظات على مشروع قانون الصحافة والإعلام، قال نقيب الصحفيين إن لجنة الثقافة والإعلام استعجلت النقابة في إبداء الملاحظات، وتم تأجيل الأمر أكثر من مرة لأن الأعضاء لم يتقدموا بملاحظتهم، ولكن الآن تقدم لدينا بعض الزملاء بالملاحظات وتم حصر مجمل الملاحظات وسوف يتم إرسالها لرئيس لجنة الإعلام اليوم