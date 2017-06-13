أخبار عاجلة

صحيفة بريطانية: "داعش" على حافة الانهيار -
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

احتجاجات للمحامين بالإسكندرية على مناقشة "تيران وصنافير" في البرلمان.. صورة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

احتجاجات للمحامين بالإسكندرية على مناقشة "تيران وصنافير" في البرلمان.. صورة

03:13 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

احتجاجات للمحامين بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:
واصل عشرات المحامين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، احتجاجهم أمام المحكمة الابتدائية، اعتراضًا على مناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية.

وارتدى المشاركون في الوقفة روب المحاماة الأسود، رافعين لافتات كُتب عليها "تيران وصنافير مصرية"، مرددين هتافات "الأحكام نهائية.. الجزر مصرية".

وشهد محيط محكمة الإسكندرية تواجدًا ملحوظًا لأفراد الأمن وسط حضور مكثف من المحامين الرافضين لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود.

واعتبر المحامي والناشط السياسي محمد رمضان، أن مناقشة الاتفاقية مخالفة للقانون وللدستور وفق نص المادة 151 للدستور التي نصت على أنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من أرض مصر.

وقال صبري أبو علم المحامي: "إن تصريح رئيس مجلس النواب بعدم الاعتداد بأي حكم قضائي صادر في قضية تيران وصنافير يعد اعتداءً صارخًا على دولة القانون وتغولاً واضحًا على السلطة القضائية وعلى أحكامها، مؤكدًا أن أحكام مجلس الدولة ملزمة للجميع وأن من اختصاصها الفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ومن حقها إلغاء القرارات الصادرة من ، فضلاً عن التعويض عنها.

وتابع، أن الإصرار على مناقشة تلك الاتفاقية وتمريرها يثبت سوء النية، خاصة بعد أن قام رئيس مجلس النواب بضرب أحكام القضاء عرض الحائط بإهداره لأحكام مجلس الدولة، والتصرف بشكل منفرد في شأن متعلق بالسيادة المصرية، وغض الطرف عن المستندات التي أقرتها المحكمة وأصدرت في شأنها حُكمًا بمصرية الجزيرتين.

وقال هاني حجاج، المحامي، إن رئيس مجلس النواب طعن بنفسه على الحكم الصادر من مجلس الدولة، فكيف له أن يعترف بالدعوى ويطعن عليها، وعند خسارة القضية لا يعتد بأحكام القضاء ولا يعترف بها، واعتبر ذلك تدخلاً في شئون العدالة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وأشار المشاركون إلى وجود إجراءات قانونية تصعيدية تجاه مجلس النواب سيتم اتخاذها إذا أخل المجلس بواجباته التي أنتخبه المواطنون من أجل القيام بها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وقفة لمحاميي الإسكندرية لرفض مناقشة البرلمان التنازل عن

    بالصور.. وقفة لمحاميي الإسكندرية لرفض مناقشة البرلمان التنازل عن "تيران

    أخبار
  • بالصور.. تكريم 50 من حفظة القرآن في الدقهلية

    بالصور.. تكريم 50 من حفظة القرآن في الدقهلية

    أخبار
  • محافظ الأقصر يأمر بتكثيف الإنارة وإحكام وسائل التأمين بالمعديات النيلية

    محافظ الأقصر يأمر بتكثيف الإنارة وإحكام وسائل التأمين بالمعديات النيلية

    أخبار
  • بالصور.. أهالي الشرقية يوقعون على وثيقة لسحب الثقة من نائب

    بالصور.. أهالي الشرقية يوقعون على وثيقة لسحب الثقة من نائب "ههيا"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور- إصابة 3 أشخاص في هجوم على المصلين داخل مسجد بالبحيرة

    بالصور- إصابة 3 أشخاص في هجوم على المصلين داخل مسجد بالبحيرةأخبار

  • مؤمن سليمان غاضبًا: كفاية.. لماذا يخاف الجميع من حسام حسن؟

    مؤمن سليمان غاضبًا: كفاية.. لماذا يخاف الجميع من حسام حسن؟

  • هل يجوز شرعا أداء صلاة التراويح بعد المغرب؟

    هل يجوز شرعا أداء صلاة التراويح بعد المغرب؟فنون

  • حملة انتقادات ضد غادة عادل بسبب ملابسها في

    حملة انتقادات ضد غادة عادل بسبب ملابسها في "عفاريت عدلي علام"فنون

  • ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات محملة بالغذاء إلى قطر

    ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات محملة بالغذاء إلى قطرأخبار

  • كوليبالي يستفز جماهير الأهلي بفيديو عبر تويتر

    كوليبالي يستفز جماهير الأهلي بفيديو عبر تويتررياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

صور| عشرات الصحفيين يعتصمون بالنقابة: «تيران وصنافير مصرية»

صور| عشرات الصحفيين يعتصمون بالنقابة: «تيران وصنافير مصرية»