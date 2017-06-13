تكثيف أمني سعودي في الحرمين لتأمين المعتمرين خلال العشر الأواخر من رمضان

الرياض ( د ب أ)

أكد مدير عام الدفاع المدني السعودي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو تكامل الاستعدادات خلال العشر الأواخر من رمضان وخلال أيام عيد الفطر، من أجل موسم عمرة خالٍ من الحوادث ، موضحاً جاهزية القوات للتعامل مع كافة المخاطر المرتبطة بزيادة أعداد المعتمرين للحرمين الشريف خلال العشر الأواخر من الشهر.

وأشار الفريق العمرو، في تصريح له اليوم الثلاثاء ، إلى دعم جميع وحدات وفرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بكل ما يلزم من القوى البشرية والآلية والفنية حتى نهاية شهر رمضان إضافة الى زيادة عدد نقاط تمركز قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام والمنتشرة في صحن الطواف والمسعى للتحرك السريع في مساعدة المعتمرين والمصلين الذين يتعرضون لأي حالات صحية طارئة بسبب الإجهاد أو الزحام أو التكدس في بعض المواقع.

وقال الفريق العمرو إنه تم زيادة عدد نقاط تمركز قوة الدفاع المدني بالمسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به، ونشر عدد كبير من الآليات والمعدات الخاصة بالإطفاء والانقاذ والاسعاف وفرق الدراجات النارية المجهزة للتدخل الأولي في مباشرة البلاغات عن الحوادث بالإضافة إلى جانب تكثيف أعمال المسح الوقائي لجميع المنشآت المصرح لها بإسكان المعتمرين .

ولفت الفريق العمرو إلى أن الاستعدادات للعشر الأواخر من رمضان تشمل تكثيف أعمال الرصد والمتابعة لشبكة الأنفاق بالعاصمة المقدسة ورصد أي زيادة في الانبعاثات الكربونية والملوثات الهوائية والناجمة عن زيادة عدد المركبات والحافلات والسيارات وتمركز عدد من وحدات الإطفاء والانقاذ المزدوج في عدد من المواقع التي تشهد كثافة في أعداد المعتمرين وكذلك المواقع المزدحمة بالمركبات للتحرك السريع في حالات الطوارئ.

واعرب الفريق العمرو عن ثقته في قدرات رجال الدفاع المدني واستشعارهم المسؤولية المنوطة بهم في الحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار خلال العشر الأواخر وطوال أيام عيد الفطر من أجل موسم عمرة ناجح وخالٍ من الحوادث.