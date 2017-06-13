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العاهل السعودي والرئيس الروسي يبحثان محاربة الإرهاب والتوترات مع قطر

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مصراوي Masrawy

العاهل السعودي والرئيس الروسي يبحثان محاربة الإرهاب والتوترات مع قطر

02:59 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

العاهل السعودي والرئيس الروسي يبحثان محاربة الإرهاب والتوترات مع قطر

العاهل السعودي والرئيس الروسي

الرياض (د ب أ)
تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلاله محاربة الإرهاب والتوترات مع قطر.

ووفقا لوكالة الأنباء (واس)، فقد تم خلال الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في جميع المجالات.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والتعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الكرملين أن الجانبين بحثا التوترات المتزايدة بشأن قطر، ووصف الكرملين التوترات بأنها "للأسف لا تسهم في تعزيز الجهود المشتركة من أجل التسوية السورية ومكافحة التهديدات الإرهابية".

وبحث الجانبان المسائل الملحة على جدول أعمال تطوير العلاقات الروسية السعودية الثنائية في مختلف المجالات، في ظل نتائج الزيارة الأخيرة لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى موسكو.

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