المجلس الأعلى للسد العالي يبحث رفع كفاءة وإعادة تأهيل خزان أسوان

كتب- أحمد مسعد:

عقد المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالى وخزان أسوان، اجتماعه الثالث بمقر وزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

وحضر فعاليات الاجتماع كل من اللواء أحمد كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية والمهندس محمد عوض جاد الكريم رئيس مجلس الإدارة والعضو لشركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء واللواء وائل أمين نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والكباري إضافة إلى أعضاء المجلس من قيادات وزارة الرى وأساتذة الجامعات.

وأوضح حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الاجتماع يأتي بناءً على القرار الوزاري الصادر في ٢٠١٦ بشأن إعادة تشكيل المجلس لإبداء الرأي في المسائل الفنية ذات الصلة.

وأضاف خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان، بأن الاجتماع تناول مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بسلامة وأمان السد العالي إضافة إلى استعراض الإجراءات المطلوبة لتطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم لمنشأ السد العالى وكافة المنشئات الملحقة لضمان كفاءة العمل.

ولفت مدين إلى أن الاجتماع استعرض الأعمال المزمع تنفيذها لرفع كفاءة وإعادة تأهيل خزان أسوان.