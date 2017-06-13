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عمرو موسى يحذر من انتقال انقسام البرلمان حول "تيران وصنافير" إلى المجتمع

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مصراوي Masrawy

عمرو موسى يحذر من انتقال انقسام البرلمان حول "تيران وصنافير" إلى المجتمع

03:04 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

كتبت – مروة شوقي:

حذر عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، من خطورة انتقال مشهد الصدام والانقسام الذي ظهر في مناقشات البرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير" إلى المجتمع، وقال إن ذلك:" سيؤثر بشكل سلبي على الاستقرار اللازم لمواجهة قرارات الإصلاح المتوقعة".

وشدد موسى، في سلسلة تدوينات على حسابه على موقع تويتر، على ضرورة "ألاّ يكون حديث المواطنين حول دستورية مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية باب لاتهامات التخوين بين مؤسسات الدولة والمجتمع".

وقال إن الهدف من مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"، تحقيق صالح مصر وحماية استقرارها وتجنب الانقسام في صفوفها خاصة في الظروف الدقيقة الحالية، مطالبا بـ"حسن ادارة السياسة، وإدارة مناقشات البرلمان خاصة في هذا الظرف التاريخي الذي يتطلب حنكة استثنائية".

وختم تدويناته قائلا: "نحن جميعا في قارب واحد لن ندعه يغرق أبدًا".

وتواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لليوم الثالث على التوالي مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية "تيران وصنافير".

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