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السيسي يلتقي رئيسي شركتين لتداول الأوراق المالية وصيانة السكك الحديدية

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مصراوي Masrawy

يلتقي رئيسي شركتين لتداول الأوراق المالية وصيانة السكك الحديدية

02:57 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

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القاهرة- (مصراوي):

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارته لبرلين بعقد لقاءين منفصلين مع رئيسي شركة "G&D" الألمانية المتخصصة في تأمين تداول الأوراق المالية والبطاقات الذكية، وشركة "Plasser & Theurer"، النمساوية المتخصصة في صيانة خطوط السكك الحديدية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، عرض خلال اللقاءين تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي تم اتخاذها، لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن الإعداد الجاري لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في .

وأعرب السيسي، عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وذلك في ضوء الفرص الإستثمارية المتنوعة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيسي الشركتين أكدا خلال اللقاء اهتمامهما بالاستثمار في مصر، مشيدين بما يتم اتخاذه من خطوات إصلاحية جريئة، ومعربين عن تفاؤلهما بمستقبل الإقتصاد المصري، في ضوء برنامج الإصلاح الإقتصادي الجاد الذي تنفذه .

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