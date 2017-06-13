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بعد تجديد عقده..«جريزمان» يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد

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بعد تجديد عقده..«جريزمان» يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد بعد تجديد عقده..«جريزمان» يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد

التحرير

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مدد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان تعاقده مع أتلتيكو مدريد لمدة 5 سنوات حتى عام 2022 مع وضع شرط جزائي في عقده يبلغ 100 مليون يورو.

وبعد تجديده للعقد، توجه جريزمان بالإعتذار لجماهير أتلتيكو مدريد التي عانت في الأونة الأخيرة من الشائعات العديدة التي روجت حول مستقبله مع الفريق، وذلك حسبما أفاد موقع النادي الرسمي.

وأعرب جريزمان عن سعادته الكبيرة بالتواجد في النادي والعمل مع المدرب وزملاءه لعام جديد، وذلك بعد التكهنات التي أثيرت مؤخرا وربطت بينه وبين الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

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وأشار جريزمان أنه حظي بموسم مميز مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي، معربا عن أمنيته في أن يتمكن الفريق في تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في شهر يناير المقبل.

وأوضح جريزمان أن النادي يمر بفترة صعبة للغاية بسبب العقوبة المفروضة عليه بعد إبرام صفقات هذا الصيف، مؤكدا على أن قرار رحيله كان سيسبب انتكاسة كبيرة للفريق.

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التحرير

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