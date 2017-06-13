بالفيديو| البرازيل تُمطر شباك أستراليا برباعية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تغلب منتخب البرازيل، بقيادة مديره الفني ادينور ليوناردو باتشي الشهير بـ "تيتي"، على نظيره الأسترالي، برباعية نظيفة، في المباراة الودية الدولية، التي أقيمت بملعب "ميلبورن للكريكت"، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض المنتخبات تصفيات كأس العالم 2018، المقام في روسيا.

وأحرز رباعية المنتخب البرازيلي، دييجو دي سوزا اندراد، مهاجم نادي سبورت ريسيفه الهدفين الأول في الدقيقة "1" والرابع في الدقيقة "90"، بينما أحرز الهدف الثاني تياجو سيلفا، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي في الدقيقة الـ62، فيما سجل الهدف الثالث البديل تايسون بارسيلوس، مهاجم شاختار دونيتسك الأوكراني في الدقيقة الـ75.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي خسر أمام نظيره الأرجنتيني (1-0)، اليوم الجمعة الماضية، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في ملبورن ضمن استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة.