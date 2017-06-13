كأس القارات والسامبا.. قصة عشق على مدار 16 عاما

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كتب - محمد الشاملي:

4 أيام تفصل عشاق الساحرة المستديرة عن "ضربة البداية" ببطولة كأس القارات التي ستقام في أربع مدن روسية خلال الفترة من 17 يونيو - 2 يوليو المقبل.

8 منتخبات تشارك في البطولة وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: روسيا، ونيوزيلندا، والبرتغال، والمكسيك، والثانية: الكاميرون، وتشيلي، وأستراليا، وألمانيا.

وأقيمت البطولة أول مرة عام 1992 في السعودية تحت مسمى "كأس الملك فهد"، وتوجت الأرجنتين بالبطولة بعد فوزها على البلد المضيف، بثلاثة أهداف لهدف.

ورغم ابتعاد المنتخب البرازيلي عن المشاركة في النسخة القادمة، إلا أنه يبقى الأكثر تتويجا بـ 4 ألقاب، وفرض هيمنته على النسخ الثلاث الماضية أعوام 2005 و2009 و2013.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز أرقام منتخب السيليساو

- يعد المنتخب البرازيلي الأكثر مشاركة في 7 نسخ، بواقع 33 مباراة يليه منتخب المكسيك بـ22 مباراة.

- أحرز لاعبو الساميا 78 هدفا كأقوى خط هجوم من خلال 23 انتصارا، واستقبلت شباكه 33 هدفا

- نجح منتخب السيليساو في بلوغ المباراة النهائية 5 مرات

- شهدت نسخة عام 1999 التي أقيمت بالمكسيك تسجيل أعلى عدل تهديفي من نصيب البرازيل بـ18 هدفا

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- يتصدر حارس نادي إي سي ميلان السابق "ديدا" قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بـ22 مباراة يليه مواطنه البرازيلي لوسيو

- البرازيلي دونجا أول من يرفع لقب البطولة لاعبا (عام 1999)، ومدربا (عام 2009)، وكان أصغر مدرب يتوج باللقب عن عمر 45 عاما.

- يعد منتخب السامبا صاحب أكبر سلسلة فوز متتالي من خلال 12 مباراة.

- يتقاسم النجم البرازيلي رونالدينيو، والمكسيكي كواتيموك بلانكو لقب الهداف التاريخي للبطولة، بـ9 أهداف لكل منهما.