أخبار عاجلة

صحيفة بريطانية: "داعش" على حافة الانهيار -
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نقيب الصحفيين: الاعتصام داخل النقابة غير مقبول.. ولن نجر النقابة إلى نفق مظلم

Google+ Print
نقيب الصحفيين: الاعتصام داخل النقابة غير مقبول.. ولن نجر النقابة إلى نفق مظلم نقيب الصحفيين: الاعتصام داخل النقابة غير مقبول.. ولن نجر النقابة إلى نفق مظلم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن الاعتصام الذى دعا إليه عدد من الصحفيين بمقر النقابة اليوم "الثلاثاء" أمر غير مقبول وأن مجلس النقابة لم يخطر بأى شىء حول هذا الأمر.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد لعرض أنشطة النقابة خلال الفترة الماضية ولقاءاته بالمسئولين، إن النقابة لم تتلق أى طلب لتنظيم أى فعالية أو اعتصام بمقر النقابة، متابعا: "لا نحجر على أحد، ومن يريد أن يعبر عن رأيه يتخذ ما يراه مناسبا للتعبيرعنه، وغير مقبول إطلاقا جر النقابة إلى نفق مظلم، فالسياسة لها أماكنها".

وتابع سلامة قائلا: "لسنا فى خصومة مع احد، وغير مقبول إطلاقا جر النقابة إلى نفق مظلم وقد وصل الأمر إلى التخوين، واتهام الآخرين بعدم الوطنية وهو أمر غير مقبول ويتنافى مع المبادئ وقانون الصحافة".

شاهد أيضا

شارك فى المؤتمر حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمد شبانة أمين الصندوق بالنقابة وإبراهيم أبو كيلة رئيس لجنة الحريات بالنقابة.

وكان قد دعا عدد من الصحفيين لاعتصام، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة لإعلان موقفهم بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية والمعروفة اعلاميا باتفاقية تيران وصنافير.

وعلى جانب آخر كثفت قوات الأمن من تواجدها بشارع عبد الخالق ثروت، حيث دفعت بعدد من سيارات الأمن المركزى بشارع شامبليون وعدد من سيارات الشرطة بمحيط مبنى نقابة الصحفيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

صور| عشرات الصحفيين يعتصمون بالنقابة: «تيران وصنافير مصرية»

صور| عشرات الصحفيين يعتصمون بالنقابة: «تيران وصنافير مصرية»