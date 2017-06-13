نقيب الصحفيين: الاعتصام داخل النقابة غير مقبول.. ولن نجر النقابة إلى نفق مظلم

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قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن الاعتصام الذى دعا إليه عدد من الصحفيين بمقر النقابة اليوم "الثلاثاء" أمر غير مقبول وأن مجلس النقابة لم يخطر بأى شىء حول هذا الأمر.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد لعرض أنشطة النقابة خلال الفترة الماضية ولقاءاته بالمسئولين، إن النقابة لم تتلق أى طلب لتنظيم أى فعالية أو اعتصام بمقر النقابة، متابعا: "لا نحجر على أحد، ومن يريد أن يعبر عن رأيه يتخذ ما يراه مناسبا للتعبيرعنه، وغير مقبول إطلاقا جر النقابة إلى نفق مظلم، فالسياسة لها أماكنها".

وتابع سلامة قائلا: "لسنا فى خصومة مع احد، وغير مقبول إطلاقا جر النقابة إلى نفق مظلم وقد وصل الأمر إلى التخوين، واتهام الآخرين بعدم الوطنية وهو أمر غير مقبول ويتنافى مع المبادئ وقانون الصحافة".

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شارك فى المؤتمر حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمد شبانة أمين الصندوق بالنقابة وإبراهيم أبو كيلة رئيس لجنة الحريات بالنقابة.

وكان قد دعا عدد من الصحفيين لاعتصام، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة لإعلان موقفهم بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة اعلاميا باتفاقية تيران وصنافير.

وعلى جانب آخر كثفت قوات الأمن من تواجدها بشارع عبد الخالق ثروت، حيث دفعت بعدد من سيارات الأمن المركزى بشارع شامبليون وعدد من سيارات الشرطة بمحيط مبنى نقابة الصحفيين.