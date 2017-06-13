مصادر: النيابة تدرس حفظ البلاغ فى قضية فساد وزير التموين الأسبق

التحرير

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أكدت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة انتهت من التحقيق فى البلاغات المقدمة من مصطفى بكرى عضو مجلس النواب وآخرين ضد خالد حنفى وزير التموين الاسبق يتهموه بالتوطؤ فى قضايا " فساد صوامع القمح " واهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام .

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص لـ«التحرير» أن تقارير الخبراء أكدت عدم صحة الاتهامات الموجهة لحنفى وتدرس النيابة حفظ التحقيقات فى البلاغات فى الوقت الذى تقوم فيه النيابة بالتحقيق مع قيادات بوزارة التموين وعدد من رجال الاعمال فى القضية المعروفة اعلاميا بـ " فساد صوامع القمح " والمتهمين فيها بالتوريد الوهمى للقمح على خلاف الحقيقة .

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واستمعت نيابة الاموال العامة فى جلسة سابقة لاقوال النائب البرلماني مصطفى بكرى عن علاقة الوزير المستقيل خالد حنفى بفساد منظومة القمح وإهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام وتحدث بكري أمام النيابة عن تورط الوزير في فساد ملف الأرز بإصداره قرار بالسماح بتصديره، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى 8 جنيهات وتناول بكرى خلال التحقيقات علاقة خالد حنفي ببعض رجال الأعمال وأكد أن الوزير السابق كان يعمل مستشارًا خاصًا للغرفة التجارية التي يترأسها رجل الأعمال أحمد الوكيل.

وقدم بكري 500 مستند وعدد من الوثائق والاسطوانات تؤكد صحة أقواله وطالب بضرورة منع خالد حنفي وزير التموين المستقيل من السفر إلى الخارج حفاظًا على التحقيقات كما طالب بالإطلاع على إقرار ذمته المالية، وطالب أيضًا الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات اللازمة حول ما إذا كان هناك من يدفع بصورة أو بأخرى لخالد حنفي تكاليف إقامته بفندق سميراميس وعلاقته بالقضايا الثلاثة المطروحة.