«الفقي»: إتاحة مجلة ذاكرة مصر بالمجان ليعرف الشباب تاريخ بلدهم

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أعلن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة تصفح مجلة "ذاكرة مصر" عبر شبكة الإنترنت بالمجان، ليتعرف الشباب على تاريخ مصر.

وقال "الفقي"، إن الأعداد المطبوعة من المجلة ستباع بسعر رمزي تشجيعا للشباب والأجيال الجديدة، لافتا بأنه وجه بزيادة عدد الدراسات التاريخية المترجمة عن لغات أخرى، والمنشورة عن مصر ليطلع المصريون عليها.

ويهدف مشروع "ذاكرة مصر" - الذي يضم موقعا رقميا وسلسلة من الكتب العلمية ومجلة ذاكرة مصر التي تصدر كل ثلاثة أشهر - إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية، ومواجهة عوامل التآكل.

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ويضم العدد الجديد "رقم 29"، مقالا للباحث أسامة الكسباني عن المنشآت المسرحية التاريخية، والحركة المسرحية والتوسع في انتشار هذا النوع من الفنون والطرز المعمارية المصاحبة له.

كما يقدم الدكتور جلال الرفاعي اللوحات المصرية الملكية في العصر الروماني، حيث نشر مجموعة من اللوحات تشير إلى استخدامها للدعاية الدينية والسياسية، فضلا عن ملف خاص عن مدينة أسيوط.