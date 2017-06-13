طوبيا: القمة المصرية الألمانية خطوة هامة لدحر الإرهاب

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قال النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب إن أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى المانيا، ليست فقط للحديث عن الهموم الإفريقية في ضوء القمة التي نظمتها الرئاسة الإلمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا ولكن للحديث عن التحديات الإقليمية في مجال مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأضاف في بيان اليوم، الثلاثاء، أن القمة الإلمانية الإفريقية تأتي في توقيت حساس فهناك حاجة ماسة لاستغلال الإمكانيات الاقتصادية الضخمة لإفريقيا والتعاون مع المانيا الدولة الصناعية الكبرى في مجالات كثيرة.

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وأوضح أن التنمية تتكامل جنبا إلى جنب مع الشواغل العربية والعالمية الراهنة وخصوصا في مجال التصدي للإرهاب، منوها إلى أن القمة الألمانية خطوة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وإعلان التوافق المصري الإلماني لدحر الإرهاب.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استقبلت الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر المستشارية الألمانية، بمراسم استقبال رسمي حافل وأكدت على أهمية الدور المصري في المنطقة، خاصة في مواجهة الإرهاب.