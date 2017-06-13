نائبة لتكتل 25-30: برافو عليكم الفلوس.. وأحد النواب يشير لها على كتفه بعلامة الشرطة

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اشتعلت قاعة مجلس النواب، بالمشادات مرة أخرى بين المؤيدين والمعارضين أثناء مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير».

واشتبكت النائبة مي محمود مع النائب خالد شعبان بعدما تحدث عن زميلة لها بكلام غير لائق وقالت «عيب يا خالد عيب يا خالد». وقال لها ضياء داوود، عضو تكتل 25-30، «برافو يا مي» مشيراً إلى كتفه، في إشارة إلى علامة الشرطة، لترد النائبة وهي تشير بيدها «برافو عليكم الفلوس»، وهو ما دعا النائب هيثم الحريري للرد قائلاً: «فلوس ايه يا ام فلوس»، لتقول له: «أنت بالذات ما تتكلمش، أنت مالكش عين تتكلم؛ ببتكلم ليه».