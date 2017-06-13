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«البنك الدولي» يتوقع تحقيق مصر معدلات نمو 5.3 % في 2019

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«البنك الدولي» يتوقع تحقيق مصر معدلات نمو 5.3 % في 2019 «البنك الدولي» يتوقع تحقيق مصر معدلات نمو 5.3 % في 2019

التحرير

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توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.3% بحلول عام 2019، وذلك بعدما شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، لتتراوح بين 1 % و 4 % .

وكان الاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو بلغ 5% خلال عام 2010، بينما سجل 7% في عام 2008.

 وقدر البنك فى تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في السنة المالية 2016-2017، وهو ما يتوافق مع توقعات .

وقال التقرير" من المتوقع أن يبقى النمو في قرب 4% في السنة المالية 2017 ثم يزيد في السنتين التاليتين مدعوما بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية رغم ضغوط التضخم المرتفع على النشاط في الأمد القصير".

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وتوقع البنك كذلك أن يرتفع معدل النمو إلى 4.6% العام المالي المقبل وإلى 5.3% بحلول العام المالي 2018-2019 ليعود إلى مستويات ما قبل 2011.

وكشف تقرير صادر من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والخاص بمؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي للعام المالي الحالي 2016-2017، عن انخفاض معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.8% خلال الربع الثانى من العام المالي الجاري "أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر"، فى مقابل نحو 4% خلال نفس الفترة من العام السابق. 

 وتوقع التقرير وصول معدلات النمو إلى نحو 4% خلال الربع الرابع والأخير من العام المالى الحالى 2016-2017، والذى ينتهى خلال يونيو المقبل. 
 

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