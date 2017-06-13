المالية: 20.4% تراجعا فى عائد أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى

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كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية، عن انخفاض نسبة العائد على أذون الخزانة المحلية بنسبة بلغت نحو 20.48% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وأشارت بيانات الوزارة، إلى أن متوسط العائد على أذون أجل 357 يوما سجل نحو 20.49%، حيث غطت البنوك العطاء بواقع 2.5 مرة بقيمة 15.07 مليار جنيه عبر 327 عرض، فيما قبلت المالية نحو 7.127 مليار جنيه فقط.

وسجل متوسط العائد على أذون أجل 266 يوما نحو 20.66%، وانخفض أدنى عائد مقبول إلى 15.318%، مقابل 18.999% فى العطاء السابق، وغطت البنوك العطاء 2.5 مرة بأكثر من 15 مليار جنيه عبر 216 طلب، وقبلت منها المالية نحو 67 عرض بقيمة 6 مليارات جنيه.

كما انخفض متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً بنحو 22 نقطة أساس، ليسجل نحو 20.44%، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 15.7 مليار جنيه من خلال 273 طلب، وقبلت المالية نحو 7.129 مليار من خلال 95 عرض.

وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً مسجلا نحو 20.338 %، وغطت البنوك العطاء بنحو 2.3 مرة بقيمة 14.4 مليار جنيه من خلال 413 عرض، وقبلت منها المالية 6.250 مليار جنيه عبر 206 طلب.

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وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة اجمالية105.250 مليار جنيه خلال يونيو الحالي.

وذكرت الوزارة فى جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم25.250 و25.250 و24.250 و24.250 مليار جنيه على التوالي.

كما سيتم طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه، وسندات بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بالإضافة إلى طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.