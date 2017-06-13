المدعي العام الأمريكي يدلي بشهادته في مجلس الشيوخ اليوم

واشنطن (د ب أ)

يدلى المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز بشهادته اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 و قيام الرئيس دونالد ترامب بإقالة جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الاتحادي.

ومن المتوقع أن تركز جلسة الاستماع المقرر ان تعقد في الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (1830 بتوقيت جرينتش) على دور سيشنز في فصل مدير مكتب التحقيقات جيمس كومي، الذي قال في شهادته أمام اللجنة الأسبوع الماضي أن ترامب عزله في محاولة للتأثير على التحقيقات حول روسيا.

وقال تشاك شومر زعيم الأقلية في المجلس في بيان " هناك الكثير من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها والمحيرة، لذلك يتعين على المدعى العام أن يكون مستعدا".

وأضاف " المجلس والمواطنون الأمريكيون يستحقون معرفة مدى تورطه في التحقيقات بشأن روسيا قبل أن ينأى بنفسه عن المسألة ، وما هي الضمانات التي وضعت لمنع تدخله، ولماذا شعر إنه من الملائم التوصية بعزل المدير كومي الذي كان يتولى هذا التحقيق".

وكان سيشنز قد نأى بنفسه عن التدخل في التحقيق بشأن روسيا، ولكنه نصح ترامب بعزل كومي. ويقود التحقيق الآن المستشار القانوني الخاص روبرت مولر وكان يشغل في السابق منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي .